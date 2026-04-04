Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda ilerleyen Abdullah M. (47) yönetimindeki 19 SU 040 plakalı otomobil, Ortaköy köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Neslihan M. (40), çocukları Mevlüt M. (16) ve Ahmet M. (20) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.