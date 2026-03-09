Haberler

Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Uşak'ta bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Ü. (50) yönetimindeki 64 ADY 582 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karakuyu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki G.Ü. (46) ve S.Ü. (21), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
