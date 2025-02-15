Uşak'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Y.P. (53) yönetimindeki 64 FF 987 plakalı otomobil, Avgan köyü yakınlarında ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.S. (48), F.M.S. (9), O.G.S. (19), G.D.S. (23) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan F.M.S, H.S. ve G.D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.