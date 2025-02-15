Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Uşak'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Y.P. (53) yönetimindeki 64 FF 987 plakalı otomobil, Avgan köyü yakınlarında ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.S. (48), F.M.S. (9), O.G.S. (19), G.D.S. (23) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.M.S, H.S. ve G.D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
img

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
img

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
img

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte dev maçın ilk 11'leri
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.