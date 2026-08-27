Uşak'ta Kavşakta Çarpışma: 3 Yaralı
Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
A.T. (29) yönetimindeki 64 ACC 586 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki kavşakta H.H.A. (55) idaresindeki 64 KB 222 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki A.A. (21), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA