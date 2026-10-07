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Uşak'ta öğrenci servisiyle kamyon çarpıştı, 5 öğrenci yaralandı

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Uşak'ta öğrenci servisiyle kamyon çarpıştı, 5 öğrenci yaralandı
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Uşak'ta öğrenci taşıyan minibüsün kamyonla Paçacıoğlu köyü yakınlarında çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Uşak'ta kamyonla öğrenci taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. (61) yönetimindeki 64 AFV 393 plakalı öğrenci servisi, Paçacıoğlu köyü yakınlarında O.G. (30) idaresindeki 64 ABD 099 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler A.Ö. (17), E.N.Ö. (10), S.K. (13), C.Ö. (13) ve M.T. (9) çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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