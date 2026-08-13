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Eşme'de yangın: Meşelik ve makilik alanda söndürme çalışmaları

Eşme'de yangın: Meşelik ve makilik alanda söndürme çalışmaları
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Uşak'ın Eşme ilçesinde Kayalı köyü yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle meşelik alana sıçradı. 5 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor; hava kararınca helikopterler sonlandırıldı, kara çalışmaları sürüyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayalı köyü yakınlarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın meşelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı.

Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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