Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki kadın, kocası tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve kocası gözaltına alındı.

Uşak'ta kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın yaralandı.

Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak'ta yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. eşini bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.