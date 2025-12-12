Uşak'ta 3 yayanın öldüğü kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 33 yaşındaki otomobil sürücüsü B.F.S. adliyeye sevk edildi.

B.F.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan B.F.S.'nin ifadesinde, Eşme ilçesinde çalıştığı fabrikadaki mesaisi bittikten sonra kent merkezine gitmek için yola çıktığını ve kazanın yaşandığı bölgede yolun karanlık olması nedeniyle yayaları görmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ahmetler köyü yakınlarında dün B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmişti.