Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ta kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.K. idaresindeki 42 AJM 693 plakalı kamyon park halinde bulunan 64 AAY 545 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle N.K. araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kupa kısmında sıkışan sürücü N.K.'yı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.