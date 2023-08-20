Uşak'ta inşaattaki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Uşak'ta, bir inşaattaki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Uşak'ta, bir inşaattaki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Çevre Sokak'taki bir inşaatta bulunan kuyudan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, kedi yavrusunun yaklaşık 5 metre derinliğe düştüğünü tespit etti.
İple kuyuya inen itfaiye eri, kısa sürede kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel