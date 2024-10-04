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Uşak'ta İnşaatta Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Uşak'ta İnşaatta Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
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Uşak'ın Banaz ilçesinde, inşaatta hareketsiz halde bulunan 60 yaşındaki Fikret Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişi, inşaatta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesinde inşaatta çalışan işçiler, sabah inşaata geldiklerinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ettiler.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlenen kişinin Fikret Yılmaz (60) olduğu tespit edildi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

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