Uşak'ta Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde gerçekleşen kazada, karşı şeride geçen otomobilin çarptığı araçta sürücü A.A. hayatını kaybetti, diğer sürücü S.D. yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı.

S.D. (30) idaresindeki 10 AKV 051 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunda karşı şeride geçip A.A. (42) yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü S.D, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.A'nın cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.