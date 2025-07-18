Uşak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Eşme ilçesinde aydınlatma direğinde tamir yaparken elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Mustafa Duman, hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mustafa Duman (27), tamir için sepetli vinçle Yeleğen beldesi Kuştepe mevkisinde yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çıktı.

Duman, tamir sırasında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Duman, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel
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