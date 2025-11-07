Haberler

Uşak'ta Ekim Ayında 401 Güvenlik Olayı Meydana Geldi

Uşak'ta Ekim Ayında 401 Güvenlik Olayı Meydana Geldi
Güncelleme:
Uşak Valisi Naci Aktaş, ekim ayında kentteki güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi. Bu dönemde 401 olayın meydana geldiğini belirten Aktaş, suçların aydınlatma oranlarını ve yapılan denetimleri açıkladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, ekim ayında kentteki güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdi.

Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, bu dönemde kentte 401 olayın meydana geldiğini söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranının yüzde 99, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 71,2 olduğunu ifade eden Aktaş, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 179 hükümlünün yakalandığını belirtti.

Aktaş, ekiplerin denetimleri ve uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Trafik ekiplerinin ekim ayında 56 bin 970 aracı denetlendiğini aktaran Aktaş, 9 bin 590 araca işlem yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
