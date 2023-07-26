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Uşak'ta bir iş yerinde çıkan kavgada bir kişi makasla yaralandı

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Uşak'ta Yapağılar köyünde bulunan bir berberde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında U.A. isimli kişi, elindeki makasla N.Y.'i yaraladı. Olayın ardından jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüpheli U.A. gözaltına alındı. Yaralanan N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Uşak'ta bir iş yerinde çıkan kavgada bir kişi makasla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yapağılar köyündeki bir berberde U.A. (50) ile N.Y. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, eline aldığı makasla N.Y'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen N.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli U.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Jandarma Uşak Güncel Haberler

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