Uşak'ta bir gazinoda çıkan kavgada 2 kişi tüfekle ağır yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir gazinoda müşteriyle çalışanlar arasında çıkan kavgada 2 çalışan av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Yeleğen beldesindeki bir gazinoda çalışan M.U. (28) ve G.E. (41) ile gazinoya müşteri olarak gelen A.K. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.K. aracından getirdiği av tüfeğiyle M.U. ve G.E'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.U. ve G.E. ile darp sonucu yaralanan A.K. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan, M.U. ile G.E. buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasının ardından gözaltına alınan A.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.