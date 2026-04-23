Haberler

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen cirit sporcusunun organları 6 kişiye umut oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta atlı cirit turnuvasında yaşanan kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen sporcunun bağışlanan organları 6 hastaya nakledilecek.

Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda yaşanan kaza sonucu ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 32 yaşındaki Volkan Gelmez'in dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Gelmez'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Yürütülen çalışma kapsamında Gelmez'den alınacak organların İzmir, Malatya ve Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı iki ambulans uçak, organların hızla ulaştırılması için sabah saatlerinde Uşak Havalimanı'na gönderildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından alınan Gelmez'in kalbi ve akciğeri ambulans uçakla Ankara'ya, karaciğeri yine ambulans uçakla Malatya'ya, ince bağırsağı ve böbrekleri ise kara yoluyla İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Kalfa Cirit Sahası'nda 18 Nisan'da gerçekleştirilen Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu Volkan Gelmez'in bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpışmıştı. Olayda, Gelmez ağır yaralanmış, atı ise telef olmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

