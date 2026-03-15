Uşak'ta işçinin beton pompasının düşen kolunun altında kalarak ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta beton pompasının düşen kolunun altında kalarak hayatını kaybeden işçiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, 13 Mart'ta inşaatta gerçekleşmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi M.T. (56), beton pompasının operatörü N.E. (27), şantiye şefi Ü.A. (58) ve beton firmasının sahibi Y.Y'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, N.E. ve Ü.A. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'ta 13 Mart'ta bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu düşmüş, altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
