Uşak'ta balkondan zemine düşen kadın öldü
Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın son katında oturan Nurkadın Sağlam (38), henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.
Uşak'ta evinin balkonundan zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam (38) henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağlam'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal