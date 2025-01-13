Uşak'ta aile içi tartışmada silahlar çekildi
Uşak'ta bir kişi, tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonrası kendini eve kilitleyen zanlı, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak'ta B.T, tartıştığı eşi İ.T. (35) ve kayınbiraderi A.T'yi (55) pompalı tüfekle vurarak yaraladı, ardından kendini eve kilitledi.
Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Evin penceresinden rastgele ateş eden B.T, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel