Haberler

Uşak'taki uyuşturucu operasyonlarında iki haftada toplam 12 şüpheliye tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta 15-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında binlerce uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

UŞAK'ta polisin 15-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya Uyarıcı madde satan' şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmalarında 15-30 Haziran 6 tarihleri arasında il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 4 bin 665 kullanımlık A4 Sentetik Bonzai, 1973 sentetik ecza hap, 121 gram metamfetamin, 128 gram esrar, 59 gram kokain, 12 kök Hint keneviri, 28 adet ecstasy, 10 gram skunk, 7 gram sentetik ecza hammaddesi, ruhsatsız 1 tüfek, 1000 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Bahse konu operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret