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Uşak Sivaslı'da panelvanla çarpışan kamyon sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

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Uşak Sivaslı'da panelvanla çarpışan kamyon sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen panelvanla çarpışan kamyon sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada panelvan yola devrildi, kamyon tarlaya girerek durabildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen panelvanla çarpışan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ş.İ. (52) yönetimindeki yabancı plakalı panelvan, Sivaslı-Uşak kara yolu Uzunoluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Volkan Alpsan (48) yönetimindeki 06 EKB 409 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada panelvan yola devrildi, kamyon da tarlaya girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Alpsan, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, panelvan sürücüsü Ş.İ. ise Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alpsan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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