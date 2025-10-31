Haberler

Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 23.5 kilo esrar ve 41 kök kenevir ele geçirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde yapılan operasyonda 23 kilo 500 gram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. tutuklandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde arazisinde 23 kilo 500 gram kubar esrar ve 41 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bozlar köyünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, M.A.K'ye (46) ait arazide 41 kök Hint keneviri, arazinin içerisindeki prefabrik evde 23 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Evinde de 3 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel
