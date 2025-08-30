Uşak'ın Banaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kültür Park'ta düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
