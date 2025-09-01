Ursula von der Leyen'in Uçağına Rusya'dan Elektronik Müdahale İddiası

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinde uçağının GPS erişimini kaybetmesi, Rusya'nın elektronik müdahalesi şüphesiyle değerlendirilmekte. AB, bu durumu savunma kabiliyetlerini artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılığını güçlendiren bir işaret olarak görüyor.

Bulgaristan ziyaretinde GPS erişimini kaybeden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğu değerlendiriliyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta'nın AA muhabirine verdiği bilgiye göre von der Leyen'in uçağı, dün ziyaret ettiği Bulgaristan'daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybetti.

Uçak sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtti.

"Bu durum, Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı güçlendirecektir"

Podesta, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in Bulgaristan ziyaretinin Rusya'ya komşu AB ülkelerine düzenlediği bir dizi seyahatin parçası olduğunu belirten Podesta, bu olayla von der Leyen'in Rusya'dan gelen günlük bazdaki tehdidi ilk elden deneyimlediğini vurguladı.

Podesta, "AB, savunmaya ve Avrupa'nın hazırlığına yatırım yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

