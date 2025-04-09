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Urmiye Gölü Yeniden Hayat Buluyor

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Geçen yıl tamamen kuruyan Urmiye Gölü, bu yıl yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla yeniden dolmaya başladı. Yüksekovalı bir grup, gölü ziyaret ederek mutlulukla karşılandı.

Kuruyan Urmiye Gölü yeniden eski ihtişamına kavuşuyor

HAKKARİ - İran'da geçen sene kuruyan ve adeta çöl görüntüsü veren Urmiye Gölü, bu sene yağışlar ve çevresinde bulunan baraj kapaklarının açılmasıyla yeniden eski ihtişamına kavuşuyor.

Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği Urmiye Gölü, yaşanan iklim değişikliği nedeniyle geçen senelerde tamamen kurumuştu. 1990'lı yıllarda 5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye Gölü, 2013 yılında itibaren su seviyesi düşerek kurumaya başladı. Bu sene başlayan yağışlar ve göl çevresindeki baraj kapaklarının açılmasıyla Urmiye Gölü yeniden dolmaya başladı.

2 yıl aradan sonra Urmiye Gölü'nü yeniden ziyaret eden 18 kişilik Yüksekovalı grup, gördükleri manzara karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen grubu gezdiren ve son durak olarak Urmiye-Tebriz arasındaki göle geldiklerini belirten Vahid Arjomand isimli rehber, "5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye Gölü maalesef kurudu. Bölgenin can damarı ve turizm için önem taşıyordu. Kurumasıyla bölge halkını derinden üzdü. 2 yıl önce yine Yüksekova'dan grup gelmişti, o zaman göl tamamen kurumuştu. Yağışlar ve çevredeki barajların açılmasıyla azda olsa göl dolmaya başladı. İnşallah gelecek senelerde gölümüz yeniden canlanacak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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