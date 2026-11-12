Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Urla'da evinde ölü bulunan 72 yaşındaki iş adamının tabancayla öldürüldüğü belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde 9 Kasım'da evinde ölü bulunan 72 yaşındaki iş adamının tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Tekstil firması sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.

İncelemelerde Kayabaşı'nın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti17

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı! Lodosun hızı 90 kilometreye çıkacak

Bu günlere dikkat! İstanbul dahil 11 il için kodlu alarm
Abdulhamit Gül’den fon soruşturması açıklaması: Makamına ve mevkisine bakılmayacak

AK Partili Gül'den fon soruşturması için net mesaj: Ne makam ne mevki
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş