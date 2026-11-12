Urla'da evinde ölü bulunan 72 yaşındaki iş adamının tabancayla öldürüldüğü belirlendi

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İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Tekstil firması sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.

İncelemelerde Kayabaşı'nın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA