Urla'da dronla yapılan aramada 515 kök Hint keneviri ve 3 kilo 942 gram esrar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Urla ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi'ndeki kırsal alanda jandarma narkotik ekiplerinin dronla yaptığı aramada 515 kök Hint keneviri ile 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, şüphelinin işlemleri sürüyor.
İzmir'in Urla ilçesinde dron ile arazide yapılan aramada 515 kök Hint keneviri ile 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinler Mahallesi'ndeki kırsal alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, arazide dron ile yaptıkları aramada 515 kök Hint keneviri, 3 kilo 942 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA