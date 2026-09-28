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Urla açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlikçe yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında hareketli lastik bottaki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir gup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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