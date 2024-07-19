Üye Girişi
Haberler

Ürgüp'te Kiracısını Tehdit Eden Ev Sahibinin Kaçak Kazı Yaptığı Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeni aldığı evdeki kiracısını çıkartmak isteyen bir ev sahibi, kiracıyı tehdit etti. Ancak olayın ardından yapılan aramada, ev sahibinin bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, ev sahibi ve bir kişiyi gözaltına aldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeni aldığı evdeki kiracısını çıkartmak için tehdit eden ev sahibinin bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Urfa'dan gelen Mehmet İ, Mazı köyünde satın aldığı evdeki kiracıyı çıkartmak istedi. Sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle evden çıkmak istemeyen kiracı Servet Doğan'ı yeni ev sahibi tehdit etti.

Bunun üzerine Doğan'ın yakınları akrabalarını tehdit eden ev sahibini jandarmaya şikayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiracı Doğan'ın bahçedeki foseptik çukuruna yeni ev sahibinin birşeyler attığını söylemesi üzerine arama yaptı.

Evin bahçesinde kaçak kazı tespit eden jandarma ekipleri ev sahibi ile ismi alınamayan bir kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık, 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için evi satın almışlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Nevşehir kiracı Ürgüp Emlak Güncel Haberler

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı

İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı

 TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

TBMM'de işe başlayan kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı! Canlı yayında ortam gerildi

Bakmadan Geçme

19 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 19 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 19 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Eyüp, Üsküdar, Pendik elektrik kesintisi! 19 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 19 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 19 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beyoğlu hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beyoğlu nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beylikdüzü hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beylikdüzü nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Şişli 18-19 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Galatasaray Trencin maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Trencin maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İzmir Balçova, Gaziemir, Karaburun elektrik kesintisi! İzmir elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Fenerbahçe Hull City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Hull City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title