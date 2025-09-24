Ürgüp'te Kaya Düşmesi Olayına Müdahale Başlatıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaya kütlesinin koptuğu tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nde çalışma başlatıldı.

Ana kayadan düşen kaya kütlesi, çelik profillerle desteklenerek yerleşim yerlerine hareketi engellendi ve çeşitli tedbirler uygulandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı koordinesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, kayaların düştüğü alanda inceleme yaptı.

NEVÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer, gazetecilere, olay öncesinde kayanın düşeceğine dair emarelerin görüldüğünü söyledi.

Kapadokya bölgesinde bu gibi olayların yaygın olarak yaşandığını ancak kent içindeki olayların daha fazla dikkati çektiğini ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Bölgenin jeolojik yapısı bu tür kaya düşmeleri için çok elverişli. Jeolojik yapıyı oluşturan tüf olarak adlandırdığımız kayaçlar oldukça yumuşak karakterde ve birtakım düşey kırık ve çatlaklar içeriyor. Dolayısıyla bu mevsim geçişlerinde özellikle sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçişlerde belli bir genleşmeyle denge konumunda olan bloklar hareketlenebiliyor."

Kapadokya Alan Başkanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Dinçer, "Üniversite olarak biz ve diğer kuruluşlar bölgeye intikal ederek çalışmalara başladık. Olay esnasında düşüp riskli hale gelen ve bazı konutlara oldukça yakın duran büyük kaya bloklarının kaldırılması işlemlerine başladık." diye konuştu.