Ürdün ve Filistin'den, İsrail'in işgali kalıcı hale getirme çabalarına karşı uyarı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında yerleşim birimlerini kalıcı hale getirme ve bölgede egemenlik sağlama yönündeki adımlarına karşı uyarıda bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Amman'ı ziyaret etti.

Abbas ve Kral Abdullah görüşmede, Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara "İsrail'in yaptığı ihlalleri" ele aldı.

Kudüs'teki "mevcut hukuki ve tarihi statünün korunmasının gerektiğinin belirtildiği" görüşmede, Abbas Ürdün'ün Filistin meselesine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Abbas ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların girişi ve yeniden imar sürecine geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Filistin topraklarının Doğu Kudüs dahil "birliğine" dikkati çeken Abbas, Ürdün ile yaptıkları işbirliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Ürdün Kralı Abdullah'ın "Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yeni bir oldubitti halinin dayatılmasının engellenmesi için uluslararası çabaların seferber edilmesi" yönünde çağrı yaptığı ifade edildi.

Kral Abdullah, Batı Şeria'da "Yahudi yerleşim birimlerini kalıcı hale getirme" ve "bölgede İsrail egemenliğini sağlama" yönünde atılan adımların tehlikesine dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.