Ürdün ve BAE dışişleri bakanları, "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını" görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile "İran'ın BAE'ye yönelik yeni saldırılarını" görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "İran'ın BAE'ye yönelik acımasız yeni saldırıları" ele alındı.

Bakan Safedi, Ürdün'ün İran saldırılarına karşı BAE ile dayanışmasını dile getirerek, "Bu saldırıların, tehlikeli bir gerilim anlamına geldiği gibi BAE'nin güven ve istikrarının yanı sıra toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının hayatını tehdit ediyor." dedi.

BAE'ye yönelik saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Safedi, BAE'nin kendi güvenlik ve egemenliğini korumak için atacağı her türlü adımı destekleyeceklerini ifade etti.

Fuceyra Emirliği'ndeki petrol bölgesinin hedef alınması

Fuceyra Emirliği, İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alınan Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı ve Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları göndermişti.