Haberler

Ürdün'den Suriye'ye 51 tır insani yardım gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, Suriye'deki zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla 51 tır insani yardım gönderdi. Yardım konvoyu, temel gıda maddeleri ve insani yardım malzemeleri taşıyarak Suriye'ye ulaştı.

Ürdün, Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla 51 tır insani yardım gönderdi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ürdün Krallığı'nın talimatları doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerin, Dışişleri ve Yurtdışı İşler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde, kardeş ülke Suriye'ye insani yardım konvoyu gönderdiği ifade edildi.

Yardım konvoyunun temel gıda maddeleri ile insani yardım malzemeleri taşıyan 51 tırdan oluştuğu kaydedildi.

İnsani yardımın kolay ve profesyonel şekilde ulaşımını sağlamak için Suriye hükümeti ile koordinasyon içerisinde hareket edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'den daha önce de Suriye'ye zor şartlar altında yaşayan ailelere destek amacıyla prefabrik ev, tıbbi malzeme ve ilaç gibi yardım malzemeleri gönderilmişti.

Suriye'de Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim, ülke genelinde güvenliği sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında