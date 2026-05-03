Ürdün, Suriye Sınırında Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapılan Noktalara Operasyon Düzenledi

AMMAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün, Suriye ile olan kuzey sınırında uyuşturucu ve silah kaçakçıları tarafından kullanılan hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

Ürdün ordusu yaptığı açıklamada pazar günkü operasyonda, Ürdün topraklarına yönelik kaçakçılık faaliyetleri için başlangıç noktası olarak kullanılan fabrika, atölye ve depoların imha edildiğini belirtti.

Açıklamada, operasyonun istihbarat ve operasyonel bilgilere dayandığı ve ülkeye uyuşturucu ile silah girişini önlemek amacıyla en yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sınır boyunca silah ve uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinde önemli bir artış olduğu vurgulandı.

Ürdün son yıllarda Suriye ile olan kuzey sınırı boyunca uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteleri hedef alan benzer operasyonlar düzenledi. Ürdün ve Suriye, savunma ve güvenlik alanlarında, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede, yüksek düzeyde işbirliği ve koordinasyon sağlıyor.

