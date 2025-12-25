Haberler

Ürdün, Suriye sınırında "uyuşturucu şebekelerine" karşı hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Ürdün, Suriye'nin güneyindeki sınır bölgesinde silah ve uyuşturucu şebekelerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Hava saldırılarında çok sayıda tacir etkisiz hale getirildi ve çeşitli üretim tesisleri yok edildi.

Ürdün, Suriye'nin güneyindeki sınır bölgesinde "silah ve uyuşturucu şebekelerine" yönelik hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzey sınırındaki cephede düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda silah ve uyuşturucu tacirinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Uyuşturucu ve silah tacirlerinin Ürdün topraklarına yönelik faaliyetleri için kullandıkları çok sayıda atölye ve üretim yerinin de hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Belirlenen tesisler, doğru istihbarat bilgisi ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde imha edildi." denildi.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", Ürdün'e ait olduğu tahmin edilen savaş uçaklarının güneydeki es-Suveyda vilayetinin doğusunda "isyancı çetelerin kontrolündeki" noktaları hedef aldığını duyurdu.

İhbariye, "İsyancı çetelerin kontrolündeki bölgede uyuşturucu deposunun bulunduğu bir çiftliğin bombalandığını" aktardı.

Suriye hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün güvenlik güçleri sık sık, Suriye ve Irak'taki güvenlik koşullarından faydalanarak uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapma girişiminde bulunanların engellediğini duyuruyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
