Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Hindistan Başbakanı Modi, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Hindistan Başbakanı Modi, Amman'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme yollarını değerlendirdi. Görüşmelerde, ticaret, altyapı ve bölgesel istikrar gibi konular ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah bin Hüseyin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amman'ı ziyaret eden Modi, başkentteki Hüseyniye Sarayı'nda Kral Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile Hindistan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesine yönelik mekanizmalar değerlendirildi.

Kral Abdullah, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın 75 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirterek, ziyaret kapsamında imzalanması öngörülen anlaşmalar ve protokollerin önemine işaret etti.

Salı günü Amman'da düzenlenecek Ürdün-Hindistan Forumuna da değinen Kral Abdullah, forumun iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi, yatırımların teşviki ve hayati alanlarda daha güçlü ortaklıkların kurulması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Hindistan Başbakanı Modi ise, iki ülke ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Modi, ziyaretinin ikili ilişkilere derinlik kazandıracağını belirterek, ticaret, altyapı, dijital teknoloji ve gübre gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Modi, Kral Abdullah'ın Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını söyledi.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel gelişmeler, istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar ve devletlerin egemenliğine saygı konusu ele alındı. Gazze'de insani yardım çalışmalarının güçlendirilmesi ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Ürdün ve Hindistan hükümetleri arasında yenilenebilir enerji ve su kaynakları yönetimi alanlarında iki mutabakat zaptı, kültürel değişim programı, dijital dönüşümde işbirliğine ilişkin niyet mektubu ile Ürdün'ün Petra kenti ile Hindistan'daki Ellora Mağaraları arasında kardeş şehir anlaşması imzalanacak.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın daveti üzerine, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla pazartesi günü Amman'a gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Ürdün ziyaretinin ardından Etiyopya ve Umman'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
