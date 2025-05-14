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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Ortadoğu Gündemini Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Ortadoğu Gündemini Görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Gazze, Batı Şeria ve Suriye'deki durumu ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'i başkent Amman'daki El-Hüseyniyye Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Kral 2. Abdullah'ın, Powell ile görüşmesinde, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlü olduğunu ifade eden Kral Abdullah, özellikle savunma başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliğini genişletmeyi önemsediğini vurguladı.

Ortak öneme sahip konularda koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması, insani yardımların girişinin yeniden başlatılması ve Gazze'nin nüfusunu yerinden etmeden yeniden inşa planının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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