Ürdün: ABD-İran ateşkesinin kalıcı olması için çabalar artırılmalı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çabaların artırılması gerektiğini belirterek, "Savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşma, Arap ülkelerinin güvenliğini garanti altına almalıdır." dedi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife'yi, Akabe kentinde kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Kral Abdullah, Al Halife ile görüşmesinde Ürdün'ün Bahreyn ve Körfez'deki diğer Arap ülkelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Körfez ülkelerinin güvenliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yoğun çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah, "Savaşı sonlandıracak herhangi bir anlaşma, Arap ülkelerinin güvenliğini garanti etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn Başbakanı Al Halife ise Ürdün'ün, ülkesine gösterdiği dayanışmadan övgüyle söz etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.

Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.