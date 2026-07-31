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Ürdün, 11'inci insani yardım konvoyunu Lübnan'a gönderdi

Ürdün, 11'inci insani yardım konvoyunu Lübnan'a gönderdi
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AMMAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, Lübnan'daki kötüleşen insani durumdan etkilenenlere destek olmak amacıyla tıbbi malzeme ve ilaçların yer aldığı 11'inci yardım konvoyunu gönderdi.

AMMAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, Lübnan'daki kötüleşen insani durumdan etkilenenlere destek olmak amacıyla tıbbi malzeme ve ilaçların yer aldığı 11'inci yardım konvoyunu gönderdi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu'nun perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve ortak kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanan 18 kamyonluk konvoyda ilaç ve tıbbi malzemeler yer alıyor.

Açıklamada, son sevkiyatla birlikte Lübnan'a gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi taşıyan Ürdün yardım kamyonlarının toplam sayısının 215'e ulaştığı bildirildi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, devam eden yardım sevkiyatlarının Ürdün'ün Lübnan'a verdiği desteğin göstergesi olduğunu belirterek, ortak kurumlarla koordinasyon halinde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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