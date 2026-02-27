Haberler

Ünye'de Samanlıkta Çıkan Yangında 25 Büyükbaş Öldü

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçrayarak 25 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

ORDU'nun Ünye ilçesinde samanlıkta çıkan ve bitişiğindeki ahıra sıçrayan yangında 25 büyükbaş öldü.

İlçenin Çatalpınar Mahallesi'nde, saat 01.30 sıralarında Ali Dalgıç'a ait betonarme ahırın bitişiğinde bulunan samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 25 büyükbaşın bulunduğu ahıra sıçradı. Yangını fark eden Ali Dalgıç ve ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 25 büyükbaşın tamamının öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

