Haberler

Ordu'da otomobilin çarptığı kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. H.Ö. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Rasim D'ye çarptı. Ağır yaralanan D, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Liseler Mahallesi'nde H.Ö. (47) yönetimindeki 52 LD 198 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim D'ye (84) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Rasim D, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı