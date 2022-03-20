Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu. Denizbükü, Başköy, Tepeköy, Yaylalı, Yiğitler, Üçpınar Mahalleleri ve Kumru grup yolunda oluşan toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu.

Kaya kütleleri ve ormanlık alandaki bazı ağaçların yola devrilmesi ile kapanan yolda güvenlik önlemleri alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Ekipleri ekipleri yolu trafiğe açmaya çalışırken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Denizbükü Mahallesi Muhtarı Fevzi Uysal, yaptığı açıklamada, "Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. Yolun tekrar güvenli bir şekilde verilmesi için iş makinaları ve araçları bekliyoruz" dedi.

(Hamza Alp/İHA)

Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Üçpınar, Tepeköy, Ordu, Ünye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title