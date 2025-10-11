Ünye'de Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tefecilik ve organize suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve organize suçlar kapsamında 2 şüphelinin Ünye ilçesindeki ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 40 mermi, 8 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve esrar karışımlı tütün ile alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları Ünye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.