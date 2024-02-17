Ünye'de Sürdürülebilir Turizm Zirvesi Düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Sürdürülebilir Turizm Zirvesi" organize edildi.

Ünye Turizm İşletmecileri, Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği (ÜNTİSAD) Başkanı Öznur Özkan Güdek, Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki programda, Karadeniz'in incisi Ünye'yi turizm alanında daha da öne çıkartma konusunu ele alacaklarını söyledi.

Ünye Belediyesi ile ÜNTİSAD işbirliğindeki zirve, panelistlerin sürdürülebilir turizme ilişkin sunumlarının ardından tamamlandı.

Hazırlanacak rapor, mülki ve yerel yönetimlere sunulacak.