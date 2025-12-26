Haberler

Ordu'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, gümrük kaçağı araçlar üzerindeki sahtecilik suçlamalarıyla gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 23 Aralık'ta "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilere yönelik başlatılan teknik ve fiziki takip neticesinde, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle "change" yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular