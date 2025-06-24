Ünye'de Kadınlar İçin Yeni Plaj ve Havuz Hizmete Açıldı

Ünye'de Kadınlar İçin Yeni Plaj ve Havuz Hizmete Açıldı
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Ünye Belediyesi, kadınlara yönelik yeni bir plaj ve açık yüzme havuzunu hizmete sundu. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu tesisin kadınların sosyal hayata katılımını artıracağını belirtti.

Ünye Belediyesince kadınlara hizmet veren plaj ve açık yüzme havuzu hizmete alındı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kocuklu Mahallesi sahilindeki plaj ve havuzun açılışında, tesisin kadınların sosyal yaşamda daha aktif olmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Kadınların kendilerini daha huzurlu hissedebileceği ortamları ilçeye kazandırdıklarını belirten Tavlı, "Karadeniz bazen denize girmeye elverişli olmayabiliyor. Bu nedenle havuzu da içeren bu tesisi hizmete sunduk." dedi.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı program, açılışın ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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