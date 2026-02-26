Ordu'da istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar oluştu
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağış sonrası istinat duvarı çöktü ve 3 aracın park halindeyken hasar görmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis, yolu geçici olarak ulaşıma kapattı.
Kaledere Mahallesi Çiftehamam Sokak'taki istinat duvarı, yağışın ardından çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yolu geçici olarak ulaşıma kapattı.
İstinat duvarından düşen taşlar, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk