Ordu'da istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar oluştu

Ordu'da istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar oluştu
Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağış sonrası istinat duvarı çöktü ve 3 aracın park halindeyken hasar görmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis, yolu geçici olarak ulaşıma kapattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaledere Mahallesi Çiftehamam Sokak'taki istinat duvarı, yağışın ardından çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yolu geçici olarak ulaşıma kapattı.

İstinat duvarından düşen taşlar, park halindeki 3 araçta hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
