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Ordu'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında C.B. yönetimindeki 34 CHA 716 plakalı hafif ticari araç refüje çarptı.

Kazayı fark ederek yardım için emniyet şeridine park eden M.G.U'nun kullandığı 52 AFP 490 plakalı minibüse, M.A. idaresindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü C.B. ve beraberindeki Nermin B. ve Recai G. ile otomobilin sürücüsü M.A, eşi Bahar A, 10 yaşındaki ikiz kızları Z.A. ve S.A, yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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