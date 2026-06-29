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Ordu'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Ordu'nun Ünye ilçesinde dün arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki Aytekin E., kayboldu. AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı. Arama çalışmaları yarın sabah yeniden başlayacak.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden dün arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan Aytekin E'yi (17) arama çalışmalarına devam edildi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Aytekin E'nin kaybolduğu bölgede arama yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile dronlar da çalışmalara havadan destek verdi. Arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Ekipler, yarın sabah arama çalışmalarına yeniden başlayacak.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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